Сурков получил от Волкера предложения США и Европы относительно Донбасса - политолог

"Я был в Германии на прошлой неделе, и у нас была встреча в немецком МИД. Нам там сообщили, что это общие предложения. Правда, полуофициальные - в формате non paper, без подписей, но документ для переговоров, для изучения. Это позиция Германии и Франции. Общая позиция Запада. И они ждут ответа от Путина после президентских выборов в России", - рассказал Владимир Фесенко.

По его словам, это подтверждение того, что "нормандский формат" продолжает существовать, и Франция с Германией используют площадку переговоров Волкера с Сурковым, чтобы донести до России свою общую позицию.

По словам Фесенко, предложения, переданные Суркову, касаются миротворческой миссии ООН на Донбассе.

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"Речь идет о поэтапном введении этой миссии и чтобы она была на всей территории ОРДЛО. Украина и партнеры по переговорам настаивают, чтобы эта миссия выполняла функции безопасности, чтобы были не только военнослужащие, но и полицейская миссия - четыре тысячи полицейских. Для того, чтобы гарантировать безопасность, в том числе и во время выборов", - отметил политолог.

Он добавил, что эти выборы возможны, если группировка "ЛНР" и "ДНР" оставят свои "фейковые выборы" и пойдут на серьезные компромиссы, в противном случае процесс снова "зависнет".

Напомним, спецпредставитель США в Украине Курт Волкер заявил так называемые ЛНР и ДНР должны быть ликвидированы, поскольку этим образования нет места в конституционном укладе Украины.

По его словам, минские договоренности направлены на то, чтобы восстановить территориальную целостность Украины и ее суверенитет.