Суркіси судяться за “вертолітний майданчик Януковича”: визначена дата слухань
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. За два тижні, 29 квітня, Господарський суд міста Києва проведе підготовче засідання у справі щодо визначення користувачів земельними ділянками, на яких побудований конгресно-виставковий центр “Парковий”. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.
КВЦ “Парковий” ще називають “вертолітним майданчиком Януковича”. За право користуватися земельними ділянками, на яких побудований КВЦ, судяться ФК “Динамо” (належать братам Суркіса - ред.) та “Амадеус Ко”. Позивачем у справі є столичний футбольний клуб, а відповідачем — “Амадеус Ко” та Київська міська рада.
ФК “Динамо” домагається права користуватися двома земельними ділянками (2,07 га і 0,11 га), розташованими на Парковій дорозі, 16-А.
У своєму позові до Київської міської ради та “Амадеус Ко” “Динамо” наполягає на визнанні недійсним договору оренди земельних ділянок, укладеного між КМР та “Амадеус Ко” у лютому 2012 року. А також на визнанні відсутнім у “Амадеус Ко” права користуватися земельними ділянками.
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Господарський суд міста Києва прийняв позовну заяву “Динамо” до розгляду 11 грудня 2019 року. Підготовче засідання у справі відбулося 4 березня 2020 року.
Тоді суд оголосив перерву, зобов’язавши ТОВ ФК “Динамо” Київ надати оригінали доданих до позовної заяви документів, а КП КМР “Київське міське бюро технічної інвентаризації” — оригінали та належним чином засвідчені копії усіх документів, що містяться в справі бюро технічної інвентаризації, сформованій Київським міським бюро технічної інвентаризації за фактом реєстрації за ЗАТ “Футбольний клуб „Динамо“ Київ” комплексу нежитлових будівель та площинних спортивних споруд за адресою: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд. 3.
Продовження підготовчого засідання у справі мало відбутися 8 квітня. Втім, воно було відкладене на 29 квітня.
Як писав УНН, напередодні Суркіс програв касацію у спорі з КМР за земельну ділянку на Парковій дорозі.