Суркіс запропонував домовлятися з найманцями та росіянами, щоб закінчити війну на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс вважає, що Україна може закінчити війну на Донбасі шляхом переговорів з найманцями та росіянами. Про це Суркіс розповів в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНН.
"Я цього хочу. Шкода наших пацанів, які гинуть за свою країну. Ми як клуб робимо величезну роботу. Не хочу себе рекламувати. Хтось робить більше, хтось - менше. Ми допомагаємо нашим пораненим, нашим воїнам АТО, які потребують цієї допомоги.
...Я вважаю, що потрібно сідати за стіл переговорів і постаратися зберегти якомога більше життів наших пацанів. Тому що потім нам доведеться за кожне життя відповідати.
Треба домовлятися. Так, треба показувати свою силу, якщо на тебе нападають і твоє забирають. Ти повинен стояти на смерть. Я це все розумію. Але треба сідати і закінчувати цю війну. Коли ми закінчимо війну, економіка у нас підніметься. У країні, яка воює, ніколи не було сильної економіки. Ми сьогодні країна, яка воює. Ми знаємо, з ким треба домовлятися. З цими найманцями, з росіянами - сідати і домовлятися", - сказав він.
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Нагадаємо, що старший брат Ігоря - Григорій Суркіс - сьогодні є народним депутатом. Також нагадаємо, що саме старшого Суркіса звинуватилиу спробі знищити ультрас як "останній дієздатний символ Майдану".
"До влади в "Динамо" повернувся старший Суркіс, і за ним відразу прийшла політика.
Це про реванш, який добиває останню потужну ультрас движуху в Україні.
Харків знищений, Дніпро знищений, Львів знищений.
З ультрас на значному для країни рівні залишилися лише кияни.
Ось за ними і прийшли.
...Це конфлікт між рсней і одним з останніх дієздатних символів Майдану", - сказано в одній із заяв фанатів столичного клубу.