Суркіс запропонував домовлятися з найманцями та росіянами, щоб закінчити війну на Донбасі

"Я цього хочу. Шкода наших пацанів, які гинуть за свою країну. Ми як клуб робимо величезну роботу. Не хочу себе рекламувати. Хтось робить більше, хтось - менше. Ми допомагаємо нашим пораненим, нашим воїнам АТО, які потребують цієї допомоги.

...Я вважаю, що потрібно сідати за стіл переговорів і постаратися зберегти якомога більше життів наших пацанів. Тому що потім нам доведеться за кожне життя відповідати.

Треба домовлятися. Так, треба показувати свою силу, якщо на тебе нападають і твоє забирають. Ти повинен стояти на смерть. Я це все розумію. Але треба сідати і закінчувати цю війну. Коли ми закінчимо війну, економіка у нас підніметься. У країні, яка воює, ніколи не було сильної економіки. Ми сьогодні країна, яка воює. Ми знаємо, з ким треба домовлятися. З цими найманцями, з росіянами - сідати і домовлятися", - сказав він.

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Нагадаємо, що старший брат Ігоря - Григорій Суркіс - сьогодні є народним депутатом. Також нагадаємо, що саме старшого Суркіса звинуватилиу спробі знищити ультрас як "останній дієздатний символ Майдану".

"До влади в "Динамо" повернувся старший Суркіс, і за ним відразу прийшла політика.

Це про реванш, який добиває останню потужну ультрас движуху в Україні.

Харків знищений, Дніпро знищений, Львів знищений.

З ультрас на значному для країни рівні залишилися лише кияни.

Ось за ними і прийшли.

...Це конфлікт між рсней і одним з останніх дієздатних символів Майдану", - сказано в одній із заяв фанатів столичного клубу.