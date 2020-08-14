Суркіс про зарплати у "Динамо": їх у валюті платить кіпрський офшор

"У нас немає жодної "сірої" зарплати. Футболісти просто-напросто для того, щоб не було проблем з курсом гривні, отримують зарплату у валюті на свої рахунки в українському банку і в кінці року платять податки. Хтось платить сам, а є ті, за кого платить клуб. Можна перевірити, зараз йде податкове декларування. Є певна сума, яку гравець отримує у гривнях, а є - просто у валюті. Є компанія "Динамо Кіпр", наш основний спонсор, яка платить в українські банки зарплату футболістам і тренерам. Потім кожен футболіст йде у свою податкову і платить податок", - сказав Суркіс.

Однак наявність офшорної "прокладки" у фінансовій діяльності столичного клубу, якраз і називають основним інструментом ухилення Суркісом від справедливого оподаткування.

"Ігор Суркіс дуже технічно з'їхав з теми, він сказав, що податків "Динамо" так мало, тому що гравці самі їх платять. Тут Ігор Суркіс трохи маніпулює, щоб не говорити, що повністю бреше. Як все відбувається насправді: "Динамо" платить маленьку офіційну зарплату - 1-2 тис. доларів (на місяць) і з цієї суми виплачує всі податки. Основну ж частину зарплати "Динамо" платить через кіпрський офшор", - розповів з цього приводу журналіст Сергій Болотніков.

За його словами, у теорії можливо, що гравці "Динамо", нібито, платять податки "офшорних" заробітків, але така ймовірність була б можливою, якби футболісти були фрілансерами або приватними підприємцями.

"Але ми розуміємо, що це насправді зарплата "Динамо", і з неї повинні сплачуватися податки автоматично. "Динамо" повинно це робити. Таким чином, "Динамо" ухиляється від сплати податків. А Суркіс, коли робить такі заяви, він фактично знущається над нами. Він каже: "Ха-ха, чуваки, ви мене не зловили. Бачите, як я хитро вас всіх обдурив!", - зазначив Болотніков.

Нагадаємо, що проти керівництва "Динамо" за фактом несплати податків сьогодні розслідуються два кримінальні провадження. Одне - у ДБР, а друге - у ДФС. Останнє, до речі, було закрите без прояву ряду слідчих дій. Тому суд зобов'язав слідчих фіскальної служби скасувати постанову про закриття справи і таки розслідувати факти ухилення від оподаткування з боку "Динамо" належним чином.

Відзначимо, що за оцінками деяких експертів, за п'ять років столичний ФК міг не доплатити до бюджету 445 млн грн, з яких близько 183 млн грн повинно було піти у пенсійний фонд і ще 30 млн грн - до держбюджету в якості військового збору.