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Суркис о зарплатах в "Динамо": их в валюте платит кипрский оффшор

Суркис о зарплатах в "Динамо": их в валюте платит кипрский оффшор

Киев  •  УНН

 • 24888 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент ФК "Динамо" Игорь Суркис рассказал о зарплатах своих футболистов. По его словам, их платит кипрский оффшор и в основном - в валюте. Об этом он рассказал в интервью "НВ", передает УНН.

"У нас нет ни одной "серой" зарплаты. Футболисты просто-напросто для того, чтобы не было проблем с курсом гривны, получают зарплату в валюте на свои счета в украинском банке и в конце года платят налоги. Кто платит сам, а есть те, за кого платит клуб. Можно проверить, сейчас идет налоговое декларирование. Есть определенная сумма, которую игрок получает в гривнах, а есть - просто в валюте. Есть компания "Динамо Кипр", наш основной спонсор, который платит в украинские банки зарплату футболистам и тренерам. Затем каждый футболист уходит в свою налоговую и платит налог", - сказал Суркис.

Однако наличие оффшорной "прокладки" в финансовой деятельности столичного клуба, как раз и называют основным инструментом ухода Суркисом от справедливого налогообложения.

"Игорь Суркис очень технично съехал с темы, он сказал, что налогов "Динамо" так мало, потому что игроки сами их платят. Здесь Игорь Суркис немного манипулирует, чтобы не говорить, что полностью врет. Как все происходит на самом деле: "Динамо" платит маленькую официальную зарплату - 1-2 тыс. долларов (в месяц) и из этой суммы выплачивает все налоги. Основную же часть зарплаты "Динамо" платит через кипрский оффшор", - рассказал по этому поводу журналист Сергей Болотников.

По его словам, в теории возможно, что игроки "Динамо", якобы, платят налоги "оффшорных" заработков, но такая вероятность была бы возможной, если бы футболисты были фрилансерами или частными предпринимателями.

"Но мы понимаем, что это действительно зарплата "Динамо", и с нее должны уплачиваться налоги автоматически. "Динамо" должно это делать. Таким образом, "Динамо" уклоняется от уплаты налогов. А Суркис, когда делает такие заявления, он фактически издевается над нами. Он говорит: "ха-ха, чуваки, вы меня не поймали. Видите, как я хитро вас всех обманул!", - отметил Болотников.

Напомним, что против руководства "Динамо" по факту неуплаты налогов сегодня расследуются два уголовных производства. Одно - в ГБР, а второе - в ГФС. Последнее, кстати, было закрыто без проявления ряда следственных действий. Поэтому суд обязал следователей фискальной службы отменить постановление о закрытии дела и таки расследовать факты уклонения от налогообложения со стороны "Динамо" должным образом.

Отметим, что по оценкам некоторых экспертов, за пять лет столичный ФК мог не доплатить в бюджет 445 млн грн, из которых около 183 млн грн должно было пойти в пенсионный фонд и еще 30 млн грн - в госбюджет в качестве военного сбора.

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