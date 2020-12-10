Суркіс порівняв Луческу із Лобановським - фанати жорстко відповіли
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Вболівальники київського "Динамо" розкритикували президента клубу Ігоря Суркіса, який порівняв досягнення футбольних тренерів Мірчі Луческу і Валерія Лобановського. Про це повідомляється у Facebook Druzi Dynamo, передає УНН.
Напередодні власник столичного клубу заявив, що задоволений тим, які результати показує колектив під керівництвом Луческу.
"Виліт із Ліги чемпіонів в ЛЄ і триочкова перевага над "Шахтарем" після першої половини чемпіонату так запаморочили голову президенту клубу, що він вже ставить в один ряд румуна (Луческу - ред.) і Валерія Васильовича Лобановського... Занадто багато клоунів у нашому житті за останній час", - відзначили вболівальники.
Нагадаємо, що Луческу, який очолював "Шахтар" впродовж 12 років, минулого літа очолив київське "Динамо".
Ультрас "Динамо" критикують братів Суркісів за це призначення, влаштовують акції протесту, а також створюють графіті із текстом "Суркіс - ганьба "Динамо".