Суркіс оголосив завдання "Динамо" в Лізі чемпіонів

“Я не схильний ділити команди на слабкі або сильні. Все з’ясовується на футбольному полі. Звісно, не хотілося би, щоб на цьому етапі нам попався „Фенербахче“, тому що це більш досвідчена команда і краще укомплектована, ніж два інших суперника, які могли нам попастися — „Стандард“ і „Славія“. Ми повинні враховувати, що ми тільки входимо в сезон, повинні швидше набирати кондиції. Ми ставимо завдання — потрапити до групового етапу Ліги чемпіонів. Завдання стоїть однозначне. Хлопці це знають, всі цього хочуть”, — наголосив Суркіс.

Варто відзначити, щоб досягти цілі поставленої президентом клубу, гравцям потрібно вибити зі змагань “Славію”, а потім ще пройти раунд плей-оф ЛЧ.