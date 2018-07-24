Суркис объявил задачи "Динамо" в Лиге чемпионов

“Я не склонен делить команды на слабые или сильные. Все выясняется на футбольном поле. Конечно, не хотелось бы, чтобы на этом этапе нам попался „Фенербахче“, потому что это более опытная команда и лучше укомплектована, чем два других соперника, которые могли нам попасться — „Стандард“ и „Славия“. Мы должны учитывать, что мы только входим в сезон, должны быстрее набирать кондиции. Мы ставим задачу — попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Задача стоит однозначно. Ребята это знают, все этого хотят”, — отметил Суркис.

Стоит отметить, чтобы достичь цели поставленной президентом клуба, игрокам нужно выбить из соревнований “Славию”, а потом еще пройти раунд плей-офф ЛЧ.