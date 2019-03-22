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Супрун застрахувала життя у США на 1670 доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун застрахувала життя в американській страховій компанії на суму 1670 доларів (приблизно 45,5 тис. грн). Про це свідчить її декларація за 2018 рік, передає УНН з посиланням на сайт НАЗК.

Супрун застрахувала життя у США на 1670 доларів

За даними декларації, минулого року керівник МОЗу перерахувала американській компанії William Penn Life Insurance 1670 доларів за договором страхування життя.

Крім того, протягом року в.о. міністра отримала 353983 грн. Ця сума стала єдиним її доходом за минулий рік. Крім того, чиновниця задекларувала чималу суму на рахунках в іноземному і українських банках. Зокрема, в Сітібанк Citibank NA у неї на рахунку є 12,4 тис. доларів, в "Приватбанку" – 31,1 тис. грн і 1922 грн, в "Укргазбанк" – 44,3 грн, крім того Супрун отримала 2,6 млн доларів внесків до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ.

Крім того, на її пенсійному рахунку в США знаходиться 509,5 тис. доларів.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва прийняв до розгляду заяву про зміну позовних вимог у справі щодо в.о. Міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун.

Як повідомляв УНН, 13 лютого Кабінет міністрів України прийняв розпорядження, яке дозволяє Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я України, крім виключних повноважень Міністра як члена Кабінету Міністрів України.

А 14 лютого Окружний адмінсуд Києва не задовольнив клопотання уряду, але скасував з власної ініціативи тимчасову заборону Уляні Супрун виконувати повноваження міністра охорони здоров‘я.

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