Супрун застрахувала життя у США на 1670 доларів

КИЇВ. 22 березня. УНН. В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун застрахувала життя в американській страховій компанії на суму 1670 доларів (приблизно 45,5 тис. грн). Про це свідчить її декларація за 2018 рік, передає УНН з посиланням на сайт НАЗК.