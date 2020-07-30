Супрун відреагувала на призначення Луческу: українським олігархам вигідно тримати в тіні цілі сфери нашого життя

Вона нагадала, що новина про призначення Луческу головним тренером київського ФК обурила багатьох українців. Співвітчизники та вболівальники “Динамо” зокрема назвали це проявом неповаги до клубу.

Втім, проблема дещо в іншому, переконана Супрун.

“Українським олігархам вигідно тримати в тіні цілі сфери нашого життя. Тому що ця „тінь“ — це мільйони українців, які роблять компроміси з власною совістю. Якщо хороший футболіст Динамо чи Зорі не платить податків, то чому їх повинні платити Суркіси, Коломойський і Ахметов?

Якщо тренером топ-клубу призначається особа, яка в минулому дозволяла собі висловлювання про те, що „Росія і Україна для мене — одна і та ж країна. Їх розділила випадковість, історія...“, то чому таких призначень не можна робити Зеленському чи Шмигалю?” — пише Супрун.

На думку ексчиновниці, неприпустимо, коли футболісти, боксери, плавці їздять на крутих автомобілях, вартість яких не співмірна з рівнем офіційних доходів спортсменів. І досить дивно коли тих, хто коментує проблеми тінізації українського життя і спорту зокрема, роблять ціллю суспільного осуду, пише Супрун.

“Українському суспільству пора публічно обирати сторону у кожному подібному протистоянні, яке стосується цінностей. І активно підтримувати тих, хто має сміливість протистояти силам темряви.

Український фанатський рух має рідкісну і таку цінну спроможність вголос називати речі своїми іменами. Давайте не кидати їх сам на сам з олігархами та їхніми слугами, як вони свого часу не кинули нас сам на сам з режимом Януковича”, — резюмувала Супрун.

Як писав УНН, сьогодні Мірчі Луческу представили офіційно тренером “Динамо”. Відбулося все в режимі онлайн.

Напередодні, 28 липня, ультрас влаштували Луческу обіцяний “теплий прийом” у Києві. З димовими шашками і фаєрами під стадіоном ім. Лобановского фанати скандували: “Суркіси — ганьба Динамо”.

Ультрас пояснили, що до влади у столичний клуб повернувся Суркіс-старший, а слідом за ним і політика.

Крім того, Григорія Суркіса вони звинуватили у спробах знищити київських ультрас.

Напередодні ультрас також запустили хештег #ДинамоБезСуркісів, який підтримала і Уляна Супрун.