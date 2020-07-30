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Супрун отреагировала на назначение Луческу: украинским олигархам выгодно держать в тени целые сферы нашей жизни

Супрун отреагировала на назначение Луческу: украинским олигархам выгодно держать в тени целые сферы нашей жизни

Киев  •  УНН

 • 12811 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун прокомментировала назначение бывшего тренера "Шахтера" Мирчи Луческу главным тренером киевского "Динамо", передает УНН со ссылкой на сообщение Супрун в Facebook.

Она напомнила, что новость о назначении Луческу главным тренером киевского ФК возмутила многих украинцев. Соотечественники и болельщики "Динамо" в частности назвали это проявлением неуважения к клубу.

Впрочем, проблема несколько в другом, убеждена Супрун.

"Украинским олигархам выгодно держать в тени целые сферы нашей жизни. Потому что эта "тень" - это миллионы украинцев, которые делают компромиссы с собственной совестью. Если хороший футболист Динамо или Зари не платит налогов, то почему их должны платить Суркисы, Коломойский и Ахметов?

Если тренером топ-клуба назначается лицо, которое в прошлом позволяло себе высказывания о том, что "Россия и Украина для меня - одна и та же страна. Их разделила случайность, история ... ", то почему таких назначений нельзя делать Зеленскому или Шмыгалю?" - пишет Супрун.

По мнению экс-чиновницы, недопустимо, когда футболисты, боксеры, пловцы ездят на крутых автомобилях, стоимость которых не сопоставима с уровнем официальных доходов спортсменов. И довольно странно когда тех, кто комментирует проблемы тенизации украинской жизни и спорта в частности, делают целью общественного осуждения, пишет Супрун.

"Украинскому обществу пора публично выбирать сторону в каждом подобном противостоянии, которое касается ценностей. И активно поддерживать тех, кто имеет смелость противостоять силам тьмы.

Украинское фанатское движение имеет редкую и такую ценную способность вслух называть вещи своими именами. Давайте не бросать их один на один с олигархами и их слугами, как они в свое время не бросили нас один на один с режимом Януковича", - резюмировала Супрун.

Как писал УНН, сегодня Мирчу Луческу представили официально тренером "Динамо". Произошло все в режиме онлайн.

Накануне, 28 июля, ультрас устроили Луческу обещанный "теплый прием" в Киеве. С дымовыми шашками и файерами под стадионом им. Лобановского фанаты скандировали: "Суркисы - позор Динамо".

Ультрас объяснили, что к власти в столичный клуб вернулся Суркис-старший, а вслед за ним и политика.

Кроме того, Григория Суркиса они обвинили в попытках уничтожить киевских ультрас.

Накануне ультрас также запустили хэштег ДинамоБезСуркісів, который поддержала и Ульяна Супрун.

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