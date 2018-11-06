Супротивник "Ворскли" у Лізі Європи звільнив головного тренера
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Суперник полтавської “Ворскли” у Лізі Європи лісабонський “Спортинг” припинив співпрацю з головним тренером Жозе Пезейру, інформує УНН з посиланням на сайт клубу.
Про причини такого рішення керівництва наразі не повідомляється.
Після 9 турів внутрішнього чемпіонату країни лісабонці займають 2 місце і мають 19 очок, на 2 пункти відстаючи від лідера “Порту”.
У Лізі Європи португальці набрали 6 очок після 3 турів і займають 2 місце в групі Е, де також виступає полтавська “Ворскла” (у полтавчан 3 очка і 3 місце).
Примітно, що Пезейру очолив команду лише влітку, змінивши Сінішу Михайловича.