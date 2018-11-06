Противник "Ворсклы" в Лиге Европы уволил главного тренера
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Соперник полтавской “Ворсклы” в Лиге Европы лиссабонский “Спортинг” прекратил сотрудничество с главным тренером Жозе Пезейру, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.
О причинах такого решения руководства пока не сообщается.
После 9 туров внутреннего чемпионата страны лиссабонцы занимают 2 место и имеют 19 очков, на 2 пункта отставая от лидера “Порту”.
В Лиге Европы португальцы набрали 6 очков после 3 туров и занимают 2 место в группе Е, где также выступает полтавская “Ворскла” (в полтавчан 3 очка и 3 место).
Примечательно, что Пезейру возглавил команду лишь летом, сменив Михайлович.