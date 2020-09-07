Суперники збірної України втратили очки в Лізі націй
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Збірна Німеччини з футболу вдруге поспіль не змогла здобути три бали в рамках Ліги націй-2020/21, передає УНН.
Атака з правого флангу обернулася в гол у ворота Швейцарії на 14 хвилині. М’яч відскочив до ніг Гюндогана, який знаходився поза межі карної зони — півзахисник завдав точного удару низом в ближчий кут воріт.
На 57 хвилині Емболо вбіг до володінь “бундестім” та віддав точний пас на Відмера — швейцарець не схибив та подарував своїй збірній нічию 1:1.
Зауважимо, у турнірній таблиці німці йдуть третіми — 2 очки, а швейцарці замикають квартет — один бал.