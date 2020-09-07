Суперники збірної України втратили очки в Лізі націй

Атака з правого флангу обернулася в гол у ворота Швейцарії на 14 хвилині. М’яч відскочив до ніг Гюндогана, який знаходився поза межі карної зони — півзахисник завдав точного удару низом в ближчий кут воріт.

На 57 хвилині Емболо вбіг до володінь “бундестім” та віддав точний пас на Відмера — швейцарець не схибив та подарував своїй збірній нічию 1:1.

Зауважимо, у турнірній таблиці німці йдуть третіми — 2 очки, а швейцарці замикають квартет — один бал.



