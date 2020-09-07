Соперники сборной Украины потеряли очки в Лиге наций

Атака с правого фланга обернулась в гол в ворота Швейцарии на 14 минуте. Мяч отскочил к ногам Гюндогана, который находился за пределами уголовной зоны - полузащитник нанес точный удар низом в ближе угол ворот.

На 57 минуте Эмболо вбежал во владения "бундестим" и отдал точный пас на Видмера - швейцарец не ошибся и подарил своей сборной ничью 1:1.

Заметим, что в турнирной таблице немцы идут третьими - 2 очка, а швейцарцы замыкают квартет - один балл.