Суперника "Зорі" по Лізі Європи розгромив екс-клуб Ярмоленка
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Суперник луганської “Зорі” в раунді плей-офф Ліги Європи “РБ Лейпциг” провів стартовий матч нового чемпіонату Бундесліги, і на виїзді в Дортмунді зазнав великої поразки від місцевої “Боруссії” за яку раніше виступав Андрій Ярмоленко — 1:4, повідомляє УНН із посиланням на сайт “Зорі”.
На першій хвилині Огюстен відкрив рахунок, але до перерви “Боруссія” не тільки зрівняла рахунок, а й пішла на перерву, маючи перевагу в два м’ячі. Рахунок 3:1 протримався до кінця основного часу, а вже в компенсований час господарі поля довели рахунок до великого. За “джмелів” забивали Дауд, Вітсель, Ройс та автогол Забітцера.
У цьому матчі головний тренер “РБ Лейпциг” Ральф Рангнік задіяв такий склад:
Гулачі, Упамекано, Конате, Сараччі, Клостерманн, Форсберг, Забітцер (Вернер, 45), Кампл, Демме (Брума, 85), Поульсен, Огюстен (Кунья, 72).
Додамо, зустріч кваліфікації плей-офф Ліги Європи “Зоря” — “Лейпциг” пройде 30-го серпня.