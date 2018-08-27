Соперника "Зари" по Лиге Европы разгромил экс-клуб Ярмоленко

На первой минуте Огюстен открыл счет, но до перерыва “Боруссия” не только сравняла счет, но и ушла на перерыв, имея преимущество в два мяча. Счет 3:1 продержался до конца основного времени, а уже в компенсированное время хозяева поля довели счет до крупного. За “шмелей” забивали Дауд, Витсель, Ройс и автогол Забитцера.

В этом матче главный тренер “СБ Лейпциг” Ральф Рангник задействовал такой состав:

Гулачи, Упамекано, Конате, Сараччи, Клостерманн, Форсберг, Забитцер (Вернер, 45), Кампли, Демме (Брума, 85), Поульсен, Огюстен (Кунья, 72).

Добавим, встреча квалификации плей-офф Лиги Европы “Заря” — “Лейпциг” пройдет 30 августа.