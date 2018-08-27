Соперника "Зари" по Лиге Европы разгромил экс-клуб Ярмоленко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Соперник луганской “Зари” в раунде плей-офф Лиги Европы “СБ Лейпциг” провел стартовый матч нового чемпионата Бундеслиги, и на выезде в Дортмунде потерпел крупное поражение от местной “Боруссии” за которую ранее выступал Андрей Ярмоленко — 1:4, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Зари”.
На первой минуте Огюстен открыл счет, но до перерыва “Боруссия” не только сравняла счет, но и ушла на перерыв, имея преимущество в два мяча. Счет 3:1 продержался до конца основного времени, а уже в компенсированное время хозяева поля довели счет до крупного. За “шмелей” забивали Дауд, Витсель, Ройс и автогол Забитцера.
В этом матче главный тренер “СБ Лейпциг” Ральф Рангник задействовал такой состав:
Гулачи, Упамекано, Конате, Сараччи, Клостерманн, Форсберг, Забитцер (Вернер, 45), Кампли, Демме (Брума, 85), Поульсен, Огюстен (Кунья, 72).
Добавим, встреча квалификации плей-офф Лиги Европы “Заря” — “Лейпциг” пройдет 30 августа.