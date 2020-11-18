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Суперник збірної України оголосив заявку на матчі відбору до Євробаскету-2022

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Національна чоловіча збірна України зіграє 28 листопада проти Словенії та 30 листопада проти Австрії відбіркові матчі чемпіонату Європи 2022 року. Австрійці оприлюднили заявку гравців, передає УНН з посиланням на ФБУ.

Поєдинки відбудуться в ізольованому таборі в словенській Любляні. Наразі команди готуються до кваліфікаційного вікна.
Головний тренер збірної Австрії Рауль Корнер викликав до підготовчого табору одразу 19 гравців.

“Через ситуацію з пандемією ми викликали максимально велику кількість баскетболістів, оскільки невідомо, скільки з них можуть захворіти до відбіркових матчів”, — пояснив свій вибір тренер.

Втім серед 19-ти викликаних вже є перші втрати. І вони спричинені не пандемією. Пошкодження отримали захисник Томас Клепейш та натуралізований домініканський форвард Карлос Новас Матео.

Наразі в таборі австрійської збірної готуються такі гравці:

захисники — Ерол Ерсек, Даниель Фрайдрих, Бенедикт Гуттль, Макс Хайдеггер, Себастьян Кеферле, Томас Шрайнер, Богич Вуйошевич

форварди — Брайс Дув’є, Макс Хопфгартнер, Давор Ламешич, Сильвен Ландесберг, Еніс Мураті, Ренато Поляк

центрові — Рашид Махалбашич, Марвін Огунсипе, Якоб Пельтль, Йозо Радош.

Примітно, що Якоб Пельтль — центовий клубу НБА “Сан-Антоні Сперс” у крайньому сезоні набирав по 5,6 очка і 5,7 підбирання.

Зауважимо, що збірна України посідає друге місце в групі F після перемоги над Австрією (88:73) та поразки від Угорщини (60:62).

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