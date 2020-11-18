Суперник збірної України оголосив заявку на матчі відбору до Євробаскету-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Національна чоловіча збірна України зіграє 28 листопада проти Словенії та 30 листопада проти Австрії відбіркові матчі чемпіонату Європи 2022 року. Австрійці оприлюднили заявку гравців, передає УНН з посиланням на ФБУ.
Поєдинки відбудуться в ізольованому таборі в словенській Любляні. Наразі команди готуються до кваліфікаційного вікна.
Головний тренер збірної Австрії Рауль Корнер викликав до підготовчого табору одразу 19 гравців.
“Через ситуацію з пандемією ми викликали максимально велику кількість баскетболістів, оскільки невідомо, скільки з них можуть захворіти до відбіркових матчів”, — пояснив свій вибір тренер.
Втім серед 19-ти викликаних вже є перші втрати. І вони спричинені не пандемією. Пошкодження отримали захисник Томас Клепейш та натуралізований домініканський форвард Карлос Новас Матео.
Наразі в таборі австрійської збірної готуються такі гравці:
захисники — Ерол Ерсек, Даниель Фрайдрих, Бенедикт Гуттль, Макс Хайдеггер, Себастьян Кеферле, Томас Шрайнер, Богич Вуйошевич
форварди — Брайс Дув’є, Макс Хопфгартнер, Давор Ламешич, Сильвен Ландесберг, Еніс Мураті, Ренато Поляк
центрові — Рашид Махалбашич, Марвін Огунсипе, Якоб Пельтль, Йозо Радош.
Примітно, що Якоб Пельтль — центовий клубу НБА “Сан-Антоні Сперс” у крайньому сезоні набирав по 5,6 очка і 5,7 підбирання.
Зауважимо, що збірна України посідає друге місце в групі F після перемоги над Австрією (88:73) та поразки від Угорщини (60:62).