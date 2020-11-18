Соперник сборной Украины огласил заявку на матчи отбора к Евробаскета-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Национальная мужская сборная Украины сыграет 28 ноября против Словении и 30 ноября против Австрии отборочные матчи чемпионата Европы 2022 года. Австрийцы обнародовали заявку игроков, передает УНН со ссылкой на ФБУ.
Поединки состоятся в изолированном лагере в словенской Любляне. Сейчас команды готовятся к квалификационному окну.
Главный тренер сборной Австрии Рауль Корнер вызвал в подготовительный лагерь сразу 19 игроков.
“Из-за ситуации с пандемией мы вызвали максимально большое количество баскетболистов, поскольку неизвестно, сколько из них могут заболеть до отборочных матчей”, — объяснил свой выбор тренер.
Впрочем среди 19-ти вызванных уже есть первые потери. И они вызваны не пандемией. Повреждения получили защитник Томас Клепейш и натурализованный доминиканский форвард Карлос Новас Матео.
Сейчас в лагере австрийской сборной готовятся такие игроки:
защитники — Эрол Эрсек, Даниель Фрайдрих, Бенедикт Гуттль, Макс Хайдеггер, Себастьян Кеферле, Томас Шрайнер, Богич Вуйошевич
форварды — Брайс Дувье, Макс Хопфгартнер, Давор Ламешич, Сильвен Ландесберг, Энис Мурати, Ренато Поляк
центровые — Рашид Махалбашич, Марвин Огунсипе, Якоб Пельтль, Йозо Радош.
Примечательно, что Якоб Пельтль — центовый клуба НБА “Сан-Антони Сперс” в крайнем сезоне набирал по 5,6 очка и 5,7 подбора.
Заметим, что сборная Украины занимает второе место в группе F после победы над Австрией (88:73) и поражение от Венгрии (60:62).