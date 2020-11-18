Соперник сборной Украины огласил заявку на матчи отбора к Евробаскета-2022

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 ноября. УНН. Национальная мужская сборная Украины сыграет 28 ноября против Словении и 30 ноября против Австрии отборочные матчи чемпионата Европы 2022 года. Австрийцы обнародовали заявку игроков, передает УНН со ссылкой на ФБУ.

Поединки состоятся в изолированном лагере в словенской Любляне. Сейчас команды готовятся к квалификационному окну.
Главный тренер сборной Австрии Рауль Корнер вызвал в подготовительный лагерь сразу 19 игроков.

“Из-за ситуации с пандемией мы вызвали максимально большое количество баскетболистов, поскольку неизвестно, сколько из них могут заболеть до отборочных матчей”, — объяснил свой выбор тренер.

Впрочем среди 19-ти вызванных уже есть первые потери. И они вызваны не пандемией. Повреждения получили защитник Томас Клепейш и натурализованный доминиканский форвард Карлос Новас Матео.

Сейчас в лагере австрийской сборной готовятся такие игроки:

защитники — Эрол Эрсек, Даниель Фрайдрих, Бенедикт Гуттль, Макс Хайдеггер, Себастьян Кеферле, Томас Шрайнер, Богич Вуйошевич

форварды — Брайс Дувье, Макс Хопфгартнер, Давор Ламешич, Сильвен Ландесберг, Энис Мурати, Ренато Поляк

центровые — Рашид Махалбашич, Марвин Огунсипе, Якоб Пельтль, Йозо Радош.

Примечательно, что Якоб Пельтль — центовый клуба НБА “Сан-Антони Сперс” в крайнем сезоне набирал по 5,6 очка и 5,7 подбора.

Заметим, что сборная Украины занимает второе место в группе F после победы над Австрией (88:73) и поражение от Венгрии (60:62).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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