Суперник України в Лізі націй тріумфував на турнірі Кубку короля Таїланду
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Збірна Словаччини з футболу здобула перемогу у фіналі Кубку короля Таїланду над командою господарів і стала переможцем турніру, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію футболу України.
Один із суперників української команди в груповому турнірі Ліги націй, збірна Словаччини, стала володарем Кубка короля Таїланду. У фінальному матчі підопічні Яна Козака здолали таїландську команду з рахунком 3:2
Голи за переможців забивали: Дуда (10 хв, Мак), Мак (34, Пачинда), Пачинда (68, Дуда).
До вашої уваги склад Словаччини: Шулла, Шкртел (к) (Шкриняр, 73), Секулич, Грегуш, Немец, Сабо (Лоботка, 61), Мазань, Дуда, Шатка, Мак (Руснак, 82), Пачинда.
Зауважимо, що Словаччина та Чехія стали супротивниками підопічних Андрія Шевченка у групі Дивізіону В першого в історії сезону Ліги націй.