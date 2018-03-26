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Соперник Украины в Лиге наций победил на турнире Кубке короля Таиланда

Соперник Украины в Лиге наций победил на турнире Кубке короля Таиланда

Киев  •  УНН

 • 11885 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Сборная Словакии по футболу одержала победу в финале Кубка короля Таиланда над командой хозяев и стала победителем турнира, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию футбола Украины.

Один из соперников украинской команды в групповом турнире Лиги наций, сборная Словакии, стала обладателем Кубка короля Таиланда. В финальном матче подопечные Яна Козака преодолели таиландскую команду со счетом 3:2

Голы за победителей забивали: Дуда (10 мин, Мак), Мак (34, Пачинда), Пачинда (68, Дуда).

Вашему вниманию состав Словакии: Шулло, Шкртел (к) (Шкриняр, 73), Секулич, Грегуш, Немец, Сабо (Лоботка, 61), Мазань, Дуда, Шатка, Мак (Руснак, 82), Пачинда.

Заметим, что Словакия и Чехия стали противниками подопечных Андрея Шевченко в группе Дивизиона В первого в истории сезона Лиги наций.

Украинские Национальные Новости

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