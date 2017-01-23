Суперник "Шахтаря" в Лізі Європи ФК "Сельта" зазнав поразки в іспанській Прімері

"Сельта" на виїзді поступилася "Реал Сосьєдаду" з мінімальним рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив на 72 хвилині Хуанмі.

Зазначимо, що у "Сельти" перервалася переможна серія в чемпіонаті та Кубку Іспанії, котра становила шість поєдинків. Востаннє до поєдинку з "Реал Сосьєдадом" клуб Беріссо Едуардо поступався ще 19 грудня "Атлетіку" з Більбао.

Нагадаємо, що після дев'ятнадцяти турів чемпіонату Іспанії "Реал Сосьєдад" займає п'яте місце в турнірній таблиці, маючи в активі 35 очок. "Сельта", яка набрала 27 балів, знаходиться на 8-й позиції.

Як повідомляв УНН, в першому матчі 1/4 Кубку Іспанії на власному полі зазнав поразки від суперника українського ФК “Шахтар” в Лізі Європи “Сельти".