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Соперник "Шахтера" в Лиге Европы ФК "Сельта" потерпел поражение в испанской Примере

Соперник "Шахтера" в Лиге Европы ФК "Сельта" потерпел поражение в испанской Примере

Киев • УНН

 • 8813 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Будущий соперник донецкого "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы "Сельта" потерпел поражение в противостоянии 19 тура чемпионата Испании, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.

"Сельта" на выезде уступила "Реал Сосьедад" с минимальным счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил на 72 минуте Хуанми.

Отметим, что у "Сельты" прервалась победная серия в чемпионате и Кубке Испании, которая составляла шесть поединков. Последний раз до поединка с "Реал Сосьедад" клуб Бериссо Эдуардо уступал еще 19 декабря "Атлетику" из Бильбао.

Напомним, что после девятнадцати туров чемпионата Испании "Реал Сосьедад" занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. "Сельта", которая набрала 27 баллов, находится на 8-й позиции.

Как сообщал УНН, в первом матче 1/4 Кубка Испании на своем поле потерпел поражение от соперника украинского ФК "Шахтер" в Лиге Европы "Сельты".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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