Суперник "Шахтаря" по ЛЄ відібрав очки у лідера Бундесліги

У першій половині команди обмінялися взяттями воріт і на цьому зупинилися в плані забитих голів. Рафаель Геррейеро увірвався з м’ячем до чужої карної, де стягнув на себе увагу більшості гравців та передачею знайшов вільного Марко Ройса. Тому нічого не залишалося, як відправити м’яч у сітку.

Доволі швидко господарі встановили паритет. З подачі кутового Анте Ребіч поцілив у поперечину воріт, але в цій же атаці другим темпом простріл да Кости замикав Йовіч — 1:1.

Примітно, що “Борусія” має 49 очок і випереджає найближчого конкурента “Баварію” на 7 пунктів. Натомість “Айнтрахт” з 32 очками йде 5-м.

Додамо також, “Айнтрахт” вже 14-го лютого в гості поїде до “Шахтаря” на гру Ліги Європи.