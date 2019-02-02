Соперник "Шахтера" в ЛЕ отобрал очки у лидера Бундеслиги

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КИЕВ. 3 февраля. УНН. В противостоянии 20-го тура немецкой Бундеслиги франкфуртский “Айнтрахт” дома принимал лидера соревнований дортмундскую “Боруссию”, передает корреспондент УНН.

В первой половине команды обменялись взятием ворот и на этом остановились в плане забитых голов. Рафаэль Геррейеро ворвался с мячом в чужую штрафную, где стянул на себя внимание большинства игроков и передачей нашел свободного Марко Ройса. Поэтому ничего не оставалось, как отправить мяч в сетку.

Довольно быстро хозяева установили паритет. С подачи углового Ребич попал в перекладину ворот, но в этой же атаке вторым темпом прострел да Косты замыкал Йович — 1:1.

Примечательно, что “Боруссия” имеет 49 очков и опережает ближайшего конкурента “Баварию” на 7 пунктов. Зато “Айнтрахт” с 32 очками идет 5-м.

Добавим также, “Айнтрахт” уже 14 февраля в гости поедет к “Шахтеру” на игру Лиги Европы.

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