Соперник "Шахтера" в ЛЕ отобрал очки у лидера Бундеслиги
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В противостоянии 20-го тура немецкой Бундеслиги франкфуртский “Айнтрахт” дома принимал лидера соревнований дортмундскую “Боруссию”, передает корреспондент УНН.
В первой половине команды обменялись взятием ворот и на этом остановились в плане забитых голов. Рафаэль Геррейеро ворвался с мячом в чужую штрафную, где стянул на себя внимание большинства игроков и передачей нашел свободного Марко Ройса. Поэтому ничего не оставалось, как отправить мяч в сетку.
Довольно быстро хозяева установили паритет. С подачи углового Ребич попал в перекладину ворот, но в этой же атаке вторым темпом прострел да Косты замыкал Йович — 1:1.
Примечательно, что “Боруссия” имеет 49 очков и опережает ближайшего конкурента “Баварию” на 7 пунктов. Зато “Айнтрахт” с 32 очками идет 5-м.
Добавим также, “Айнтрахт” уже 14 февраля в гости поедет к “Шахтеру” на игру Лиги Европы.