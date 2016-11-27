Суперник нового чемпіона світу WBO в напівлегкій вазі В.Ломаченко здався після семи раундів

“Я не знаю, що у нього там всередині твориться, але він кричав про те, що він гладіатор, що він воїн, виявилося, що він здався і склав зброю. Після цього я не вважаю його гладіатором,” — сказав українець після бою.

“Гладіатори рингу не здаються, а борються навіть тоді, коли все начебто проти тебе. А тому ямаєць Ніколас Уолтерс (26-1-1, 21 КО), який напередодні неодноразово заявляв, який він боєць і сміливець, не має права називатися гладіатором рингу, так як здався після 7 раундів поєдинку,” — висловив в післяматчевому інтерв’ю чемпіон світу WBO у другій напівлегкій вазі (до 59 кг) В.Ломаченко.

Відповідаючи на питання журналіста про те, що сталося після 7-го раунду і з чого раптом Н.Уолтерс відмовився продовжувати поєдинок, В.Ломаченко лише розвів руками.

Як повідомляв УНН, чемпіон світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко зайняв сьоме місце в топ-10 рейтингу найкращих боксерів світу у незалежності від вагових категорій.