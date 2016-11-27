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Соперник нового чемпиона мира WBO в полулегком весе В.Ломаченко сдался после семи раундов

Киев • УНН

 • 17196 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Лас-Вегасе состоялся бой за звание чемпиона мира WBO в полулегком весе между украинцем Василием Ломаченко и ямайцем Николасом Уолтерсом. В.Ломаченко одержал уверенную победу над "ранее не битым ямайским нокаутером Николасом Уолтерсом", передает УНН со ссылкой на представительство спортсмена в Facebook.

Соперник нового чемпиона мира WBO в полулегком весе В.Ломаченко сдался после семи раундов

"Я не знаю, что у него там внутри творится, но он кричал о том, что он гладиатор, что он воин, оказалось, что он сдался и сложил оружие. После этого я не считаю его гладиатором", - сказал украинец после боя.

"Гладиаторы ринга не сдаются, а борются даже тогда, когда все вроде бы против тебя. Поэтому ямаец Николас Уолтерс (26-1-1, 21 КО), который накануне неоднократно заявлял, какой он боец ​​и смельчак, не имеет права называться гладиатором ринга, так как сдался после 7 раундов поединка", - выразил мнение в послематчевом интервью чемпион мира WBO во втором полулегком весе (до 59 кг) В.Ломаченко.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что произошло после 7-го раунда и почему Н.Уолтерс отказался продолжать поединок, В.Ломаченко только развел руками.

Как сообщал УНН, чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко занял седьмое место в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира в независимости от весовых категорий.

 

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