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Суперник "Динамо" по Лізі Європи підписав екснападника збірної Нідерландів

Київ • УНН

 • 13899 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Нападник Бас Дост перейде з франкфуртського "Айнтрахта" в бельгійський "Брюгге", інформує УНН з посиланням на сайт бельгійського клубу.

Суперник "Динамо" по Лізі Європи підписав екснападника збірної Нідерландів

31-річний нападник повинен пройти медогляд, після якого підпише угоду на півтора року.

Форвард в поточному чемпіонаті Німеччини провів 12 матчів і забив 4 м'ячі. До цього захищав кольори португальського "Спортінга", німецького "Вольфсбурга", та трьох клубів із Нідерландів. Вигравав Кубок Німеччини та Португалії з футболу, а також Суперкубок Німеччини та два Кубки португальської ліги.

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Примітно, що за збірну Нідерландів досвідчений гравець встиг провести 18 матчів (1 гол).

Також додамо, "Брюгге" зустрінеться з "Динамо" в 1/16 фіналу Ліги Європи. Перший матч команди зіграють в Києві на НСК "Олімпійський" 18 лютого.

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