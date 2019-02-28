Суперник "Динамо" по Лізі Європи переміг у центральній грі АПЛ

У дебюті зустрічі Гонсало Ігуаїн міг змінити цифри на табло, але поцілив у штангу, проте загалом був одним із найбільш активних у складі господарів у першій половині. Наприкінці тайму вже півзахисник Уінкс з дальньої дистанції поцілив у поперечину "Челсі".

Перший гол прийшовся на 57 хвилину, коли Педро з гострого кута пробив між ногами Лльорісу. А на 84 хвилині стався жахливий автогол у виконанні гостей – Тріппьєр вирішив віддати пас Лльорісу, коли голкіпер вибіг йому назустріч. Як наслідок м'яч потрапив у порожню сітку – 2:0.

Зауважимо, що "шпори" залишились із 60 очками та втримують 3-й рядок. "Челсі" з 53-ма та гроб в запасі йдуть 6-ми.

Додамо, що в 1/8 фіналу Ліги Європи "Челсі" боротиметься із київським "Динамо".