Суперник "Динамо" по Лізі Європи переміг у центральній грі АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Футболісти "Челсі" на "Стемфорд Брідж" прийняли лондонський "Тотенхем" у протистоянні 28 туру Англійської Прем'єр-ліги, передає кореспондент УНН.
У дебюті зустрічі Гонсало Ігуаїн міг змінити цифри на табло, але поцілив у штангу, проте загалом був одним із найбільш активних у складі господарів у першій половині. Наприкінці тайму вже півзахисник Уінкс з дальньої дистанції поцілив у поперечину "Челсі".
Перший гол прийшовся на 57 хвилину, коли Педро з гострого кута пробив між ногами Лльорісу. А на 84 хвилині стався жахливий автогол у виконанні гостей – Тріппьєр вирішив віддати пас Лльорісу, коли голкіпер вибіг йому назустріч. Як наслідок м'яч потрапив у порожню сітку – 2:0.
Зауважимо, що "шпори" залишились із 60 очками та втримують 3-й рядок. "Челсі" з 53-ма та гроб в запасі йдуть 6-ми.
Додамо, що в 1/8 фіналу Ліги Європи "Челсі" боротиметься із київським "Динамо".