Соперник "Динамо" по Лиге Европы победил в центральной игре АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Футболисты "Челси" на "Стэмфорд Бридж" приняли лондонский "Тоттенхэм" в противостоянии 28 тура Английской Премьер-лиги, передает корреспондент УНН.
В дебюте встречи Гонсало Игуаин мог изменить цифры на табло, но попал в штангу, однако в целом был одним из самых активных в составе хозяев в первой половине. В конце тайма уже полузащитник Уинкс с дальней дистанции попал в перекладину "Челси".
Первый гол пришелся на 57 минуту, когда Педро с острого угла пробил между ногами Лльорису. А на 84 минуте случился ужасный автогол в исполнении гостей - Триппьер решил отдать пас Лльорису, когда голкипер выбежал ему навстречу. В результате мяч попал в пустую сетку - 2:0.
Заметим, что "шпоры" остались с 60 очками и удерживают 3-ю строчку. "Челси" с 53-ю и гроб в запасе идут 6-ми.
Добавим, что в 1/8 финала Лиги Европы "Челси" будет бороться с киевским "Динамо".