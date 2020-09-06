Суперник "Динамо" по Лізі чемпіонів підсилився ексзахисником "Аякса"

27-річний нідерландець дістався клубу безкоштовно, адже раніше його контракт з німецьким “Гамбургом” завершився.

Загалом за “Гамбург” нідерландський футболіст провів 24 поєдинки в яких відзначився двома забитими м’ячами.

Летсхерт також відомий за своїми виступами за нідерландські “Аякс”, “Гронінген”, “Роду”, “Утрехта” та італійський “Сассуоло”.

Додамо, “АЗ” стане першим суперником “Динамо” на шляху до групового етапу Ліги чемпіонів.