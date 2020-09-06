Соперник "Динамо" по Лиге чемпионов усилился ексзахисником "Аякса"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Нидерландский “АЗ Алкмар” подписал контракт с центральным защитником Тимо Летсхертом, передает УНН со ссылкой на сайт команды.
27-летний голландец достался клуба бесплатно, ведь раньше его контракт с немецким “Гамбургом” завершился.
Всего за “Гамбург” нидерландский футболист провел 24 поединка в которых отметился двумя забитыми мячами.
Летсхерт также известный по своим выступлениям за нидерландские “Аякс”, “Гронинген”, “Рода”, “Утрехта” и итальянский “Сассуоло”.
Добавим, “АЗ” станет первым суперником “Динамо” на пути к групповому этапу Лиги чемпионов.