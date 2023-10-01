Сунак заперечив, що британські інструктори приїдуть в Україну, щоб тренувати бійців ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заперечив заяву голови Міноборони Гранта Шаппса, що британські інструктори можуть тренувати бійців ЗСУ в Україні. Слова Сунака цитує Sky news, пише УНН.
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“Те, що міністр оборони говорив, було те, що цілком можливо одного разу в майбутньому для нас провести частину цього навчання в Україні. Але це те, що стосується довгострокової перспективи, а не тут і зараз — немає британських солдатів, яких відправлять воювати в поточному конфлікті”, -зазначив Ріші Сунак.
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Під час візиту до Бернлі прем’єр-міністр сказав, що заяву про відправлення британських віськ в Україну дещо спотворили.
Водночас, українські війська в будь-якому разі навчаються на території Великої Британії і це має велике значення, наголошує Ріші Сунак.
Нагадаємо
Міністр оборони Великї Британії Грант Шаппс припустив, що британські війська можуть тренувати українських військових в Україні
За його словами, він обговорив з військовими переведення більшості тренувань до України та можливість надання допомоги флоту в захисті комерційних суден у Чорному морі.
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