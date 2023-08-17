Сумщина з ночі зазнала чотирьох ворожих ударів, росіяни скидали міни

Деталі

"Вночі та вранці ворог здійснив 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 55 вибухів", - повідомили в ОВА у Telegram.

Як зазначається, обстрілів зазнали Білопільська, Середино-Будська та Хотінська громади:



Білопільська громада: ворог бив з мінометів (27 вибухів) та АГС (18 вибухів).



Середино-Будська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.



Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (7 вибухів).



Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Доповнення

Як повідомляв командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, армія рф не полишає спроб знайти слабкі місця в обороні на Чернігівському та Сумському напрямках, у прикордонні фіксується проникнення ДРГ, але всі спроби були невдалі.