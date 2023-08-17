Сумщина з ночі зазнала чотирьох ворожих ударів, росіяни скидали міни
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Російські війська з ночі на 17 серпня обстріляли Сумську область чотири рази, зокрема, скинули три міни на одну з громад, повідомили у четвер у Сумській ОВА, пише УНН.
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"Вночі та вранці ворог здійснив 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 55 вибухів", - повідомили в ОВА у Telegram.
Як зазначається, обстрілів зазнали Білопільська, Середино-Будська та Хотінська громади:
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- Білопільська громада: ворог бив з мінометів (27 вибухів) та АГС (18 вибухів).
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- Середино-Будська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.
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- Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (7 вибухів).
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Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.
Доповнення
Як повідомляв командувач Об’єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, армія рф не полишає спроб знайти слабкі місця в обороні на Чернігівському та Сумському напрямках, у прикордонні фіксується проникнення ДРГ, але всі спроби були невдалі.