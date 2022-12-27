Сумщина повертається до "зеленого" графіку електропостачання

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"Від сьогодні, 28 грудня, з 00:00 до 7:00 по місту Суми та області графіки погодинних відключень (ГПВ) будуть скасовані. Тобто стабілізаційні обмеження не діятимуть", — йдеться у повідомленні.

З 8-мої ранку область повернеться до графіку 4 через 2. Це означає, що 4 години світло буде і 2 — ні.

Інформацію підтвердив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

Нагадаємо

Дефіцит потужності в енергосистемі України дещо скоротився завдяки включенню після відновлення одного з блоків на тепловій електростанції. Відновлюється енергетична інфраструктура на деокупованих територіях, зростає споживання. До всіх областей доведені ліміти споживання, повідомили в НЕК "Укренерго.