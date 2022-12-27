Сумщина повертається до "зеленого" графіку електропостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. "Світло Сумщини" повідомляє, що у області скасовують графіки погодинних відключень та вводять нові, які діятимуть за принципом, передає УНН.
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"Від сьогодні, 28 грудня, з 00:00 до 7:00 по місту Суми та області графіки погодинних відключень (ГПВ) будуть скасовані. Тобто стабілізаційні обмеження не діятимуть", — йдеться у повідомленні.
З 8-мої ранку область повернеться до графіку 4 через 2. Це означає, що 4 години світло буде і 2 — ні.
Інформацію підтвердив голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.
Нагадаємо
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