"Сумнівна" експертиза НАБУ в справі Труханова: юрист заявив, що мер може вимагати компенсацію від держави

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"Особа (Труханов - ред.), яку незаконно притягнули на підставі таких документів до відповідальності, і до якої застосовували запобіжні заходи, буде мати право на отримання компенсацій від держави", - сказав він.

Мова про судову експертизу у справі Труханова, яка нібито встановила збиток одеській громаді у розмірі 689 млн грн внаслідок відчуження земельних ділянок. Оцінку земель проводило на замовлення НАБУ ТОВ "Міжнародна експертно-правова група", яка відповідно до своїх КВЕДів може проводити астрологічні і спіритичні сеанси, але оцінювати нерухомість не може.

Коментуючи таку експертизу, Кравець зазначив, що залучення "сумнівних" експертів до розслідування гучних справ є звичною практикою для НАБУ.

"Такі ситуації в нашій практиці трапляються дуже часто. Дуже часто НАБУ наймає незрозумілих експертів, аби ті підтвердити якісь вигадані збитки. В подальшому виявляється, що ані компанія ані її експерти не мали на це відповідних дозволів.

Самі ж експерти в таких випадках грають роль тих, хто виконує забаганки НАБУ у судових засіданнях", - додає юрист.

Такий механізм дає право НАБУ легко і швидко посадити підозрюваного за грати, пояснює Кравець.

"А не розслідувати провадження, як того вимагає від них законодавство", - резюмував він.

Контекст

Вчора, 11 жовтня ВАКС відмовив прокурору САП у задоволенні клопотання щодо обрання Труханову міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою заставою у 120 млн грн. Доводи САП виявилися недостатніми і суддя визначила заставу у 30 млн грн.

6 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру 16 особам в незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси і легалізації незаконно отриманих доходів. Серед них і мер Одеси. Їм інкримінують збитки громаді обсягом 689 млн грн. Однак, як з'ясувалося в суді, експертизу проводила не державна установа, а приватний судовий експерт.

До слова

Незадовго до висунення підозри Труханов виступив з публічною критикою забудовника Аднана Ківана і його компанії Kadorr, яка має намір забудувати санаторії Одеси.

Ківана, свою чергою, називали спонсором Міхеіла Саакашвілі, коли той був губернатором Одеської області. З місцевих ЗМІ відомо, що Саакашвілі став власником квартири в одній з багатоповерхівок Кадорр в Одесі, землю під будівництво якої виділив своїм же розпорядженням.

Саакашвілі при цьому найближчий соратник першого заступника директора НАБУ Гізо Углави, з яким вони разом приїхали в Україну з Грузії.