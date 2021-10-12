"Сомнительная" экспертиза НАБУ в деле Труханова: юрист заявил, что мэр может требовать компенсацию от государства

Цитата

"Лицо (Труханов - ред.), которое незаконно привлекли на основании таких документов к ответственности, и к которому применяли меры, будет иметь право на получение компенсаций от государства", - сказал он.

Речь о судебной экспертизе по делу Труханова, что якобы установила ущерб одесской общине в размере 689 млн грн в результате отчуждения земельных участков. Оценку земель проводило по заказу НАБУ ООО "Международная экспертно-правовая группа", которая в соответствии со своими КВЭД может проводить астрологические и спиритические сеансы, но оценивать недвижимость не может.

Комментируя такую экспертизу, Кравец отметил, что привлечение "сомнительных" экспертов к расследованию громких дел является обычной практикой для НАБУ.

"Такие ситуации в нашей практике встречаются очень часто. Очень часто НАБУ нанимает непонятных экспертов, чтобы те подтвердить какие-то вымышленные убытки. В дальнейшем оказывается, что ни компания, ни ее эксперты не имели на это соответствующих разрешений. Сами же эксперты в таких случаях играют роль тех, кто выполняет прихоти НАБУ в судебных заседаниях", - добавляет юрист.

Такой механизм дает право НАБУ легко и быстро посадить подозреваемого за решетку, объясняет Кравец.

"А не расследовать производства, как того требует от них законодательство", - резюмировал он.

Контекст

Вчера, 11 октября ВАКС отказал прокурору САП в удовлетворении ходатайства об избрании Труханову меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 120 млн грн. Доводы САП оказались недостаточными и судья определила залог в 30 млн грн.

6 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов. Среди них и мэр Одессы. Им инкриминируют убытки обществу объемом 689 млн грн. Однако, как выяснилось в суде, экспертизу проводило не государственное учреждение, а частный судебный эксперт.

К слову

Незадолго до выдвижения подозрения Труханов выступил с публичной критикой застройщика Аднана Кивана и его компании Kadorr, которая намерена застроить санатории Одессы.

Кивана, в свою очередь, называли спонсором Саакашвили, когда тот был губернатором Одесской области. Из местных СМИ известно, что Саакашвили стал владельцем квартиры в одной из многоэтажек Кадорр в Одессе, землю под строительство которой выделил своим же распоряжением.

Саакашвили при этом ближайший соратник первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы, с которым они вместе приехали в Украину из Грузии.