Сумлінно сплачуємо всі податкові відрахування та діємо строго в рамках законодавства - заява групи Метінвест

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 57776 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 97733 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 106031 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 133801 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 140499 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 119580 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 136500 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 168276 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179808 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215769 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
91 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 220589 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 298448 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 81569 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 58788 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 79373 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 298374 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 220532 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 309662 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 427601 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 678186 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 24093 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 79373 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 104322 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 141382 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 165932 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Сумлінно сплачуємо всі податкові відрахування та діємо строго в рамках законодавства - заява групи Метінвест

Сумлінно сплачуємо всі податкові відрахування та діємо строго в рамках законодавства - заява групи Метінвест

Київ • УНН

 • 19436 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Повідомлення про начебто імовірні факти заниження податкових зобов'язань підприємствами Групи Метінвест не відповідають дійсності. Податкові органи не підтверджують наявності будь-якого податкового боргу Групи і, ба більше, офіційно надали інформацію про його відсутність, сказано у заяві групи Метінвест, передає УНН.

Деталі

У заяві зазначено, що компанії також не надали інформації про підстави для ствердження, що існує певна недоплата податків у сумі 18 млрд грн. Лише у 2021 році Група перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 52,7 млрд грн податків та зборів, що у 2,4 рази більше, ніж у 2020 році.

“Проте, незважаючи на ці факти, на підприємствах Групи провели обшуки, здійснені зі значними порушеннями законодавства. Зокрема, обшуки проведено на підставі „дефектної“ ухвали суду, в якій не зазначений термін її дії, що прямо суперечить нормам Кримінального процесуального кодексу України.

Обшуки проводилися частково у приміщеннях та за адресами, які не були вказані у судових рішеннях. Правоохоронні органи блокували відеофіксацію слідчих дій з боку адвокатів компанії. Зазначені дії правоохоронних органів суперечать вимогам законодавства України та будуть оскаржені у судовому порядку”, — додали у Метінвесті.

Поведінка правоохоронців виходила за межі правового поля та ймовірно свідчить про те, що справжньою метою організованих обшуків було не виявлення речей чи документів, пов’язаних із розслідуванням, а суто залякування та утиск бізнесу, резюмовано у заяві.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$85,304.00
Золото
$3,159.65
Tesla
$261.48
Brent
$74.33
S&P 500
$5,607.25
Газ TTF
$41.34
Ethereum
$1,872.70