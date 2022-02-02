Сумлінно сплачуємо всі податкові відрахування та діємо строго в рамках законодавства - заява групи Метінвест
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Повідомлення про начебто імовірні факти заниження податкових зобов'язань підприємствами Групи Метінвест не відповідають дійсності. Податкові органи не підтверджують наявності будь-якого податкового боргу Групи і, ба більше, офіційно надали інформацію про його відсутність, сказано у заяві групи Метінвест, передає УНН.
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У заяві зазначено, що компанії також не надали інформації про підстави для ствердження, що існує певна недоплата податків у сумі 18 млрд грн. Лише у 2021 році Група перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 52,7 млрд грн податків та зборів, що у 2,4 рази більше, ніж у 2020 році.
“Проте, незважаючи на ці факти, на підприємствах Групи провели обшуки, здійснені зі значними порушеннями законодавства. Зокрема, обшуки проведено на підставі „дефектної“ ухвали суду, в якій не зазначений термін її дії, що прямо суперечить нормам Кримінального процесуального кодексу України.
Обшуки проводилися частково у приміщеннях та за адресами, які не були вказані у судових рішеннях. Правоохоронні органи блокували відеофіксацію слідчих дій з боку адвокатів компанії. Зазначені дії правоохоронних органів суперечать вимогам законодавства України та будуть оскаржені у судовому порядку”, — додали у Метінвесті.
Поведінка правоохоронців виходила за межі правового поля та ймовірно свідчить про те, що справжньою метою організованих обшуків було не виявлення речей чи документів, пов’язаних із розслідуванням, а суто залякування та утиск бізнесу, резюмовано у заяві.