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Добросовестно выплачиваем все налоговые отчисления и действуем строго в рамках законодательства - заявление группы Метинвест

Добросовестно выплачиваем все налоговые отчисления и действуем строго в рамках законодательства - заявление группы Метинвест

Киев • УНН

 • 19435 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Сообщения о якобы имевших место фактах занижения налоговых обязательств предприятиями Группы Метинвест не соответствуют действительности. Налоговые органы не подтверждают наличие какого-либо налогового долга у Группы и, более того, официально предоставили информацию о его отсутствии, говорится в заявлении группы Метинвест, передает УНН.

Детали

В заявлении отмечено, что компании также не была предоставлена информация об основаниях для утверждения, что существует некая недоплата налогов в сумме 18 млрд грн. Только в 2021 году Группа перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 52,7 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году.

“Однако, несмотря на эти факты, на предприятиях Группы были проведены обыски, совершенные с существенными нарушениями законодательства. В частности, обыски были проведены на основании „дефектного“ определения суда, в котором не был указан срок его действия, что прямо противоречит нормам Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Обыски были проведены частично в помещениях и по адресам, которые не были указаны в судебных решениях. Правоохранительными органами блокировалась видеофиксация следственных действий со стороны адвокатов компании. Указанные действия правоохранительных органов противоречат требованиям законодательства Украины и будут обжалованы в судебном порядке”, — добавили в Метинвесте.

Поведение правоохранителей выходило за пределы правового поля и вероятно свидетельствует о том, что настоящей целью организованных обысков было не обнаружение вещей или документов, связанных с расследованием, а исключительно устрашение и притеснение бизнеса, резюмировано в заявлении.

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