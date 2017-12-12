Сухопутні війська зупинили просування ворога углиб України - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав військовослужбовців з Днем Сухопутних військ Збройних сил України, відзначивши, що саме вони першими стали на захист незалежності України і зупинили просування ворога углиб країни, передає УНН з посиланням на прес-службу АПУ.
"Шановні воїни! Вітаю вас із Днем Сухопутних військ Збройних сил України. У важкий для країни час ви першими стали на захист її незалежності та територіальної цілісності. Завдяки злагодженим та успішним діям військових частин Сухопутних військ було зупинено просування ворога углиб нашої території та звільнені стратегічно важливі населені пункти - Маріуполь, Красний Лиман, Миколаївка, Слов’янськ, Краматорськ, Северодонецьк, Лисичанськ, Дружківка, Сіверськ, Піски та інші", - наголосив він.
На противагу підступності російських найманців, наголосив Глава держави, Сухопутні війська протиставили свою непохитну вірність ідеям свободи й незалежності рідної землі, принципам народної моралі, національним і загальнолюдським цінностям.
"Вічна пам’ять та слава героям, хто віддав своє життя за незалежність країни, її мир та спокій, світле майбутнє Українського народу. Їх подвиг вічно житиме в наших серцях та слугуватиме взірцем чесного, беззавітного служіння Батьківщині", - зазначив Президент.
П.Порошенко переконаний, що їхня висока професійність у поєднанні з потужною зброєю і військовою технікою й надалі залишатимуться могутнім гарантом обороноздатності нашої держави.
Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що всі злодіяння РФ на українській землі методично фіксуються в Гаазі.