Сухопутные войска остановили продвижение врага вглубь Украины - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, отметив, что именно они первыми стали на защиту независимости Украины и остановили продвижение врага вглубь страны, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АПУ.
"Уважаемые воины! Поздравляю вас с Днем Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В трудное для страны время вы первыми встали на защиту ее независимости и территориальной целостности. Благодаря слаженным и успешным действиям военных частей Сухопутных войск было остановлено продвижение врага вглубь нашей территории и освобождены важные населенные пункты - Мариуполь, Красный Лиман, Николаевка, Славянск, Краматорск, Северодонецк, Лисичанск, Дружковка, Северск, Пески и другие", - подчеркнул он.
В противоположность коварству русских наемников, подчеркнул Глава государства, Сухопутные войска противопоставили свою непоколебимую верность идеям свободы и независимости родной земли, принципам народной морали, национальным и общечеловеческим ценностям.
"Вечная память и слава героям, кто отдал свою жизнь за независимость страны, ее мир и спокойствие, светлое будущее украинского народа. Их подвиг будет вечно жить в наших сердцах и будет служить образцом честного, беззаветного служения Родине", - отметил Президент.
П.Порошенко убежден, что их высокий профессионализм в сочетании с мощным оружием и военной техникой и в дальнейшем оставаться мощным гарантом обороноспособности нашего государства.
Напомним, П.Порошенко заявил, что все злодеяния РФ на украинской земле методично фиксируются в Гааге.