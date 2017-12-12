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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 3535 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 16397 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 96384 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109547 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129959 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106341 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108010 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113206 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117416 просмотра

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Сухопутные войска остановили продвижение врага вглубь Украины - Президент

Сухопутные войска остановили продвижение врага вглубь Украины - Президент

Киев  •  УНН

 • 10527 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил военнослужащих с Днем Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, отметив, что именно они первыми стали на защиту независимости Украины и остановили продвижение врага вглубь страны, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АПУ.

"Уважаемые воины! Поздравляю вас с Днем Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В трудное для страны время вы первыми встали на защиту ее независимости и территориальной целостности. Благодаря слаженным и успешным действиям военных частей Сухопутных войск было остановлено продвижение врага вглубь нашей территории и освобождены важные населенные пункты - Мариуполь, Красный Лиман, Николаевка, Славянск, Краматорск, Северодонецк, Лисичанск, Дружковка, Северск, Пески и другие", - подчеркнул он.

В противоположность коварству русских наемников, подчеркнул Глава государства, Сухопутные войска противопоставили свою непоколебимую верность идеям свободы и независимости родной земли, принципам народной морали, национальным и общечеловеческим ценностям.

"Вечная память и слава героям, кто отдал свою жизнь за независимость страны, ее мир и спокойствие, светлое будущее украинского народа. Их подвиг будет вечно жить в наших сердцах и будет служить образцом честного, беззаветного служения Родине", - отметил Президент.

П.Порошенко убежден, что их высокий профессионализм в сочетании с мощным оружием и военной техникой и в дальнейшем оставаться мощным гарантом обороноспособности нашего государства.

Напомним, П.Порошенко заявил, что все злодеяния РФ на украинской земле методично фиксируются в Гааге.

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