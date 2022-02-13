Суха зима в Іспанії та Португалії осушує водойми та знищує посіви
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. В Іспані та Португалії осушуються водойми та знищуються посіви через суху зиму на піввострові. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
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В посушливих зонах Піренейського півострова історично спостерігалися періоди посухи, експерти кажуть, що зміна клімату посилила проблему. Цього року, на тлі рекордного рівня опадів або їх відсутності взагалі, фермери Португалії та Іспанії, які вирощують продукцію для всієї Європи, стурбовані тим, що їхній урожай цього сезону буде знищено.
Протягом останніх трьох місяців 2021 року в Іспанії було зафіксовано лише 35% середньої кількості опадів, яку вона спостерігала за той же період з 1981 по 2010 рік. Але з того часу дощів майже не було.
Хоча лише в 10% територій Іспанії офіційно оголошено про «тривалу посуху», є великі території, особливо на півдні, які стикаються з надзвичайною нестачею води, що може вплинути на зрошення сільськогосподарських культур.
«Останні два-три роки були сухими, з тенденцією до все менше і менше опадів», – сказав Андрес Гонгора, 46-річний фермер помідорів у південній Альмерії.
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