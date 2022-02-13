Сухая зима в Испании и Португалии осушает водоемы и уничтожает посевы
Киев • УНН
Киев. 14 Февраля. УНН. В Испании и Португалии осушаются водоемы и уничтожаются посевы из-за сухой зимы на полуострове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
В засушливых зонах Пиренейского полуострова исторически наблюдались периоды засухи, эксперты говорят, что изменение климата усугубило проблему. В этом году, на фоне рекордного уровня осадков или их отсутствия вообще, фермеры Португалии и Испании, которые выращивают продукцию для всей Европы, обеспокоены тем, что их урожай в этом сезоне будет уничтожен.
В течение последних трех месяцев 2021 года в Испании было зафиксировано лишь 35% среднего количества осадков, которое она наблюдала за тот же период с 1981 по 2010 год. Но с тех пор дождей почти не было.
Хотя лишь в 10% территорий Испании официально объявлено о "длительной засухе", есть обширные территории, особенно на юге, которые сталкиваются с чрезвычайной нехваткой воды, что может повлиять на орошение сельскохозяйственных культур.
"Последние два-три года были сухими, с тенденцией к все меньше и меньше осадков", - сказал Андрес Гонгора, 46-летний фермер помидоров в южной Альмерии.
Напомним
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