Сухая зима в Испании и Португалии осушает водоемы и уничтожает посевы

Детали

В засушливых зонах Пиренейского полуострова исторически наблюдались периоды засухи, эксперты говорят, что изменение климата усугубило проблему. В этом году, на фоне рекордного уровня осадков или их отсутствия вообще, фермеры Португалии и Испании, которые выращивают продукцию для всей Европы, обеспокоены тем, что их урожай в этом сезоне будет уничтожен.

В течение последних трех месяцев 2021 года в Испании было зафиксировано лишь 35% среднего количества осадков, которое она наблюдала за тот же период с 1981 по 2010 год. Но с тех пор дождей почти не было.

Хотя лишь в 10% территорий Испании официально объявлено о "длительной засухе", есть обширные территории, особенно на юге, которые сталкиваются с чрезвычайной нехваткой воды, что может повлиять на орошение сельскохозяйственных культур.

"Последние два-три года были сухими, с тенденцией к все меньше и меньше осадков", - сказал Андрес Гонгора, 46-летний фермер помидоров в южной Альмерии.

Напомним

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