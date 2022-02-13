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15 марта, 19:03 • 101608 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 131823 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117347 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111379 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101427 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98885 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86093 просмотра

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Сухая зима в Испании и Португалии осушает водоемы и уничтожает посевы

Сухая зима в Испании и Португалии осушает водоемы и уничтожает посевы

Киев • УНН

 • 18611 просмотра

Киев. 14 Февраля. УНН. В Испании и Португалии осушаются водоемы и уничтожаются посевы из-за сухой зимы на полуострове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

Детали

В засушливых зонах Пиренейского полуострова исторически наблюдались периоды засухи, эксперты говорят, что изменение климата усугубило проблему. В этом году, на фоне рекордного уровня осадков или их отсутствия вообще, фермеры Португалии и Испании, которые выращивают продукцию для всей Европы, обеспокоены тем, что их урожай в этом сезоне будет уничтожен.

В течение последних трех месяцев 2021 года в Испании было зафиксировано лишь 35% среднего количества осадков, которое она наблюдала за тот же период с 1981 по 2010 год. Но с тех пор дождей почти не было.

Хотя лишь в 10% территорий Испании официально объявлено о "длительной засухе", есть обширные территории, особенно на юге, которые сталкиваются с чрезвычайной нехваткой воды, что может повлиять на орошение сельскохозяйственных культур.

"Последние два-три года были сухими, с тенденцией к все меньше и меньше осадков", - сказал Андрес Гонгора, 46-летний фермер помидоров в южной Альмерии.

Напомним

Аргентина зафиксировала "самые жаркие дни в истории".

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