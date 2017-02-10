Судове засідання в Одесі у справі 2 травня екстренно перервали
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 10 лютого. УНН. В Малиновському районному суді Одеси через порушення дисципліни активістами судді екстренно перервали судове засідання. Про це кореспонденту УНН повідомили очевидці.
Як повідомили очевидці, активісти вимагали продовжити міру запобіжного заходу обвинуваченим - тримання під вартою. Розпочалась штовханина і судове засідання перервали.
На даний момент розгляд справи зупинили. Правоохоронці вивели із зали засідання п'ятьох обвинувачених, які наразі утримуються під вартою (інші підозрювані перебувають під домашнім арештом).
Нагадаємо, 14 лютого закінчується термін утримання підозрюваних. Судді на сьогоднішньому засіданні повинні були розглянути питання щодо обрання подальшої запобіжної міри.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, обвинуваченого у справі 2 травня в Одесі оштрафували на 1600 грн.