Судебное заседание в Одессе в деле 2 мая экстренно прервали
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Малиновском районном суде Одессы из-за нарушения дисциплины активистами судьи экстренно прервали суд. Об этом корреспонденту УНН сообщили очевидцы.
Как сообщили очевидцы, активисты требовали продолжить меру пресечения обвиняемым - содержание под стражей. Началась толкотня и судебное заседание прервали.
На данный момент рассмотрение дела остановили. Правоохранители вывели из зала заседания пять обвиняемых, которые сейчас содержатся под стражей (другие подозреваемые находятся под домашним арестом).
Напомним, 14 февраля истекает срок содержания подозреваемых. Судьи на сегодняшнем заседании должны были рассмотреть вопрос об избрании дальнейшей меры пресечения.
Напомним, как сообщал УНН, обвиняемого по делу 2 мая в Одессе оштрафовали на 1600 грн.