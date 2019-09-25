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Судове засідання у справі про бунт "Торнадо" відкладено

Судове засідання у справі про бунт "Торнадо" відкладено

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. Шевченківському районному суді Києва відклав підготовче судове засідання у справі екс-бійців “Торнадо”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду у Facebook.

Сьогодні суд відклав на 22 жовтня на 11:00 підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Оніщенка Р.І., Ляшука Д.А., Гульчука Б.П., Куста М.В., Глєбова М.В., Холода І.І., Пламадяли А.М., Цукура М.В., Бистрицького П.М.

Нагадаємо, їх обвинувачують, зокрема, у посяганні на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку; незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами; масових заворушеннях; погрозі або насильстві щодо працівника правоохоронного органу; втечі з місця позбавлення волі або з під-варти тощо.

Як повідомляв УНН, у 2017 році суд визначив покарання 8 “торнадівцям” на строк від 8 до 11 років позбавлення волі, ще 4 особам — до 5 років зі звільненням відбування покарання з випробуванням. У 2018 році “торнадівці”, за сприяння службової особи ДУ “Київський слідчий ізолятор” вчинили бунт, що супроводжувався насильством, підпалами, знищенням майна, захопленням державної установи та опором правоохоронним органам із застосуванням незаконної зброї.

Українські Національні Новини

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