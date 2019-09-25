Судове засідання у справі про бунт "Торнадо" відкладено
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Шевченківському районному суді Києва відклав підготовче судове засідання у справі екс-бійців “Торнадо”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду у Facebook.
Сьогодні суд відклав на 22 жовтня на 11:00 підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням Оніщенка Р.І., Ляшука Д.А., Гульчука Б.П., Куста М.В., Глєбова М.В., Холода І.І., Пламадяли А.М., Цукура М.В., Бистрицького П.М.
Нагадаємо, їх обвинувачують, зокрема, у посяганні на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку; незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами; масових заворушеннях; погрозі або насильстві щодо працівника правоохоронного органу; втечі з місця позбавлення волі або з під-варти тощо.
Як повідомляв УНН, у 2017 році суд визначив покарання 8 “торнадівцям” на строк від 8 до 11 років позбавлення волі, ще 4 особам — до 5 років зі звільненням відбування покарання з випробуванням. У 2018 році “торнадівці”, за сприяння службової особи ДУ “Київський слідчий ізолятор” вчинили бунт, що супроводжувався насильством, підпалами, знищенням майна, захопленням державної установи та опором правоохоронним органам із застосуванням незаконної зброї.