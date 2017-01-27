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Судове засідання у справі О.Пугачова відбудеться сьогодні

Судове засідання у справі О.Пугачова відбудеться сьогодні

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 27 січня. УНН. Слухання у справі Олександра Пугачова, який застрелив у Дніпрі двох співробітників поліції, відбудеться сьогодні, 27 січня. Про це на брифінгу повідомив заступник прокурора Дніпропетровської області Юрій Черкашин, інформує УНН-Центр.

Справу розглядатиме суддя Кіровського районного суду м.Дніпро Олександр Смольняков. Судове засідання буде відкритим, проте О.Пугачов має право подати клопотання, щоб справу розглядали в закритому режимі.

На брифінгу Ю.Черкашин висловив сподівання, що до 27 січня буде сформовано склад присяжних засідателів.

За словами заступника прокурора області, О.Пугачов не звертався щодо призначення йому державного адвоката.

Нагадаємо, 25 вересня 2016 року в Дніпрі водій автівку, яку зупинили поліцейські, почав чинити опір і стріляти в правоохоронців.

Внаслідок цього загинули патрульні: 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко.

Підозрюваним, як заявила поліція, виявився вже розшукуваний правоохоронцями через скоєні раніше тяжкі злочини Олександр Пугачов, колишній боєць колишньої роти патрульної служби поліції особливого призначення “Торнадо”.

Нападник перед втечею теж зазнав поранення. Після затримання його прооперували в одній із лікарень Дніпра й перевели до спецзакладу для тримання під вартою.

Нагадаємо, у вересні Поліція відкрила провадження за трьома статтями за фактом убивства патрульних у Дніпрі.

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