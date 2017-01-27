Судебное заседание по делу А.Пугачева состоится сегодня
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 27 января. УНН. Слушания по делу Александра Пугачева, который застрелил в Днепре двух сотрудников полиции, состоится сегодня, 27 января. Об этом на брифинге сообщил заместитель прокурора Днепропетровской области Юрий Черкашин, передает УНН-Центр.
Дело будет рассматривать судья Кировского районного суда г. Днепр Александр Смольняков. Судебное заседание будет открытым, однако А.Пугачеа имеет право подать ходатайство, чтобы дело рассматривали в закрытом режиме.
На брифинге Ю.Черкашин выразил надежду, что до 27 января будет сформирован состав присяжных заседателей.
По словам заместителя прокурора области, А.Пугачев не обращался относительно назначения ему государственного адвоката.
Напомним, 25 сентября 2016 года в Днепре водитель авто, который остановили полицейские, начал сопротивляться и стрелять в правоохранителей.
В результате погибли патрульные: 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко.
Подозреваемым, как заявила полиция, уже был в розыске за совершенные тяжких преступлений. Александр Пугачев, экс-боец бывшей роты патрульной службы полиции особого назначения "Торнадо".
А.Пугачев перед попыткой бегства тоже получил ранение. После задержания его прооперировали в одной из больниц Днепра и перевели в спецучреждение для содержания под стражей.
Напомним, в сентябре полиция открыла производства по трем статьям по факту убийства патрульных в Днепре.