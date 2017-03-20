Судове засідання у справі Грибовицького сміттєзвалища розпочалось на Львівщині
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 березня. УНН. На Львівщині розпочалось судове засідання у справі Грибовицького сміттєзвалища. Сьогодні у місті Жовква відбувається чергове судове засідання у справі Грибовицькоі трагедії. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.
Сьогодні на засідання з’явились підозрювані, потерпілі та їх адвокати.
На лаві підсудних перебувають екс-директор ЛКП “Збиранка”, його заступник та колишній начальник полігону. Засідання відбувається у Жовківському міському суді.
Нагадаємо, за словами Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, на Грибовицькому сміттєзвалищі у Львівській області проводяться підтримуючі роботи, розробляється проектно-кошторисна документація, після завершення чого будуть розпочаті відповідні протиаварійні роботи.