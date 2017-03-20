Судебное заседание по делу Грибовичской свалки началось во Львовской области
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 марта. УНН. Во Львовской области началось судебное заседание по делу Грибовичской свалки. Сегодня и городе Жовква проходит очередное судебное заседание по делу Грибовичской трагедии. Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове.
Сегодня на заседании появились подозреваемые, потерпевшие и их адвокаты.
На скамье подсудимых находятся экс-директор ЛКП "Збиранка", его заместитель и бывший начальник полигона. Заседание проходит в Жовковском городском суде.
Напомним, по словам Премьер-министра Владимира Гройсмана, на Грибовичской свалке во Львовской области проводятся поддерживающие работы , разрабатывается проектно-сметная документация, после завершения чего будут начаты соответствующие противоаварийные работы.